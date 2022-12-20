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35 минут назад

Ксения Собчак раскритиковала Никиту Михалкова: «Великий режиссер сошел с ума»

Слово и Дело

Телеведущая и журналист Ксения Собчак нелицеприятно высказалась в адрес режиссера Никиты Михалкова. Светская львица признала былые заслуги артиста, однако имела смелость заявить, что он «тронулся умом на почве имперской темы».

Собчак о Михалкове: «Великий режиссер сошел с ума»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Собчак пригласила на интервью режиссера Любовь Аркус. Как призналась Ксения, от разговора она получила истинное удовольствие. Вероятно, именно критика доставляет ей это чувство.

Под горячую руку собеседниц попал режиссер Никита Михалков. Не исключено, что Собчак и Аркус не нравится гражданская позиция режиссера и его комментарии насчет артистов, предавших Родину, потому на него и обрушилась критика.

«Никита Михалков — великий, конечно, режиссер — сошел с ума именно на имперской теме. Видимо, слишком долго гулял по декорациям “Сибирского цирюльника”», — высказалась Собчак в социальных сетях.

Ксения считает, что Михалков не выдал ничего годного после фильма «Родня», который был выпушен в 1981 году.

«Мало кому из больших художников удается трезво и смело смотреть и изображать реальность. Кому-то мешает конъюнктура, у кого-то дети, короче говоря, как в том стихотворении Евтушенко: "Он знал, что вертится земля, но у него была семья"», — заявила светская львица.

Стоит заметить, что споры между Собчак и Михалковым ведутся долгое время. Конфликт начался после того, как режиссер огласил гонорары российских селебрити и возмутился, что они при таких больших зарплатах занимают антигосударственную позицию.

Шоу-бизнес,Любовь Аркус,Ксения Собчак,Никита Михалков,
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