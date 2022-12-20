У Волочковой нашли долг за землю на Рублевке

У российской балерины Анастасии Волочковой нашли задолженность по уплате налога на земельный участок на Рублево-Успенском шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com Павел Кашаев / Globallookpress.com

Волочкова не оплатила налог на подмосковный участок, где она проживает. В целом она задолжала 51,5 тысячи рублей. В итоге налоговая подала иск к балерине.

В августе 2022 года стало известно, что у Волочковой также накопился долг за услуги ЖКХ почти в 20 жилых объектах. Тогда балерина должна была погасить задолженность в 644,4 тысячи рублей.