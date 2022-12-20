Пригожин прокомментировал скандал с Орбакайте

«Общественности лишь бы было кого бить ногами… Не ищите черную кошку в темной комнате, помните „Место встречи изменить нельзя“? Ну нельзя в такой степени в погоне за мышами, я сейчас не артистов так называю… В погоне за врагами забываем вообще основные вещи! Давайте думать, как дальше жить, с кем жить. Послушайте, это было на телеканале „Россия“, я думаю, они пришли в этом не сознательно», — заступился за коллег Пригожин.