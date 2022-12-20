Пригожин прокомментировал скандал с Орбакайте

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандал с якобы напоминающими украинский флаг нарядами певицы Кристины Орбакайте и исполнителя Игоря Николаева на шоу «Дуэты» телеканала «Россия».
На Орбакайте было ярко-желтое платье, на композиторе — синий пиджак. Они исполнили песню Аллы Пугачевой, покинувшей страну. «Звезд», предпочитающих не высказываться о ситуации вокруг Украины, раскритиковали, назвав предателями родины. Нелестно выражались даже некоторые коллеги, в их числе Ольга Кормухина.
«Чей флаг-то сегодня вешать? Чья власть-то в городе? Хотелось бы спросить у тех, кто возмущается поведением селебов. А кто их годами возносил, старательно вытаптывая пространство вокруг их постаментов? Что посеяли, то и кушать придется. Придется потреблять творчество „записных“ патреётов. Вообще, гаденько это все», — заявила рок-певица.
Пригожин счел выпад артистки последствием зацикленности на политической повестке, свойственной нынешнему времени — если выражаться литературно. Он подчеркнул, что при большом желании, а у Кормухиной оно явно есть, любого человека можно представить предателем и отдать на съедение толпы.
«Общественности лишь бы было кого бить ногами… Не ищите черную кошку в темной комнате, помните „Место встречи изменить нельзя“? Ну нельзя в такой степени в погоне за мышами, я сейчас не артистов так называю… В погоне за врагами забываем вообще основные вещи! Давайте думать, как дальше жить, с кем жить. Послушайте, это было на телеканале „Россия“, я думаю, они пришли в этом не сознательно», — заступился за коллег Пригожин.