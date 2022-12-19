Названы ведущие "Новогоднего огонька"

"После новогоднего обращения президента России с последним ударом курантов начинается главная программа праздничной ночи - "Новогодний голубой огонек", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, вести программу в этом году будут Николай Басков и Татьяна Веденеева, Андрей Малахов и Ангелина Вовк, Мария Ситтель и Дмитрий Губерниев.