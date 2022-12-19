Названы ведущие "Новогоднего огонька"

Программа "Новогодний голубой огонек" традиционно выйдет на телеканале "Россия" в новогоднюю ночь. В этом году ее будут вести народные артисты РФ Николай Басков и Ангелина Вовк, заслуженная артистка РФ Татьяна Веденеева, телеведущие Андрей Малахов, Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, сообщили в понедельник в пресс-службе вещателя.
"После новогоднего обращения президента России с последним ударом курантов начинается главная программа праздничной ночи - "Новогодний голубой огонек", - говорится в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе, вести программу в этом году будут Николай Басков и Татьяна Веденеева, Андрей Малахов и Ангелина Вовк, Мария Ситтель и Дмитрий Губерниев.
В праздничной программе примут участие композитор Александра Пахмутова, Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, артисты Лев Лещенко, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Дима Билан, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Лариса Долина, Глеб Матвейчук и многие другие. На сцену выйдут и участники Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" Мелия Ализаде и Ярослава Галдина.
Поздравят зрителей с Новым годом также кинорежиссер, народный артист РФ Карен Шахназаров, актер Евгений Миронов, телеведущие Дарья Златопольская, Борис Корчевников, Александр Мясников, а также военные корреспонденты телеканала "Россия" Александр Сладков, Евгений Поддубный и Николай Долгачев, ведущие программ "Вести" и "Утро России", учителя, врачи и многие другие.
"Почетными гостями "Огонька" станут герои России, прибывшие с передовой специальной военной операции", - добавили в пресс-службе.