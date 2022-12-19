Дочь солиста группы «На-На» пришла в себя

Дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова Алена пришла в себя после госпитализации. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на исполнителя.

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Политов рассказал, что в настоящий момент его 22-летняя дочь чувствует себя хорошо.

«Алена пришла в себя, чувствует себя хорошо. Я сейчас еду к ней в больницу», — заявил артист.