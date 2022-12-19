Фигуристка Медведева рассказала, как на нее повлиял побег Дани Милохина

Серебряная призерка зимних Олимпийских игр в Пхенчхане Евгения Медведева рассказала, как справлялась с предательством со стороны блогера Дани Милохина.

Спортсменка призналась, что эта ситуация сильно выбила ее из колеи. Медведевой пришлось искать нового партнера для выступления в шоу «Ледниковый период». Удалось с этой задачей справиться за десять дней, рассказала фигуристка в интервью изданию «Газета.Ru». Медведева в итоге стала выступать вместе с актером Федором Федотовым.