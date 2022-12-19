Дочь солиста "На-На" отравилась антидепрессантами

Алена Политова, дочь певца Владимира Политова, находится в коме после отравления антидепрессантами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: соцсети соцсети

Препараты 22-летней девушке назначили летом, чтобы она могла справляться с частыми перепадами настроения. На какое-то время Политова прекратила прием антидепрессантов, однако накануне госпитализации выпила повышенную дозировку и позвонила мужу.

Обнаруживший девушку супруг вызвал «скорую», однако сам не смог помочь возлюбленной, после чего она впала в кому.