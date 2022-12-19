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8 минут назад

Дочь солиста "На-На" Политова отравилась антидепрессантами

Газета.Ru

Алена Политова, дочь певца Владимира Политова, находится в коме после отравления антидепрессантами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Дочь солиста "На-На" отравилась антидепрессантами
Фото: соцсетисоцсети

Препараты 22-летней девушке назначили летом, чтобы она могла справляться с частыми перепадами настроения. На какое-то время Политова прекратила прием антидепрессантов, однако накануне госпитализации выпила повышенную дозировку и позвонила мужу.

Обнаруживший девушку супруг вызвал «скорую», однако сам не смог помочь возлюбленной, после чего она впала в кому.

18 декабря сообщалось, что Алена Политова попала в больницу в тяжелом состоянии.

Шоу-бизнес,Владимир Политов,
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