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11 минут назад

Дочь солиста группы «На-На» Политова попала в реанимацию, она в коме

Ирина Лебедева

Дочь певца Владимира Политова Алена госпитализирована из дома в отделение реанимации одной из московских больниц. По информации 5 Канала, врачи оценивают ее состояние как тяжелое, девушка находится в коме и подключена к аппарату ИВЛ.

Дочь солиста группы «На-На» Политова попала в реанимацию, она в коме
Фото: РамблерРамблер

Сам Политов буквально несколько часов назад прилетел в Москву и узнал страшное известие.

«Я только прилетел. Не могу дозвониться», - сказал он журналистам.

Алена долго жила в Германии куда переехала с матерью после развода родителей. Но несколько лет назад она решила вернуться в Россию и продолжить здесь обучение. Отец купил ей квартиру.

«На-На» была создана Бари Алибасовым в 1989 году. С тех пор ее состав неоднократно менялся. И только Политов и еще один музыкант, Вячеслав Жеребкин, остались в группе с тех давних лет.

Шоу-бизнес,Владимир Политов,Вячеслав Жеребкин,
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