Дочь солиста группы «На-На» Политова попала в реанимацию, она в коме

Дочь певца Владимира Политова Алена госпитализирована из дома в отделение реанимации одной из московских больниц. По информации 5 Канала, врачи оценивают ее состояние как тяжелое, девушка находится в коме и подключена к аппарату ИВЛ.

Фото: Рамблер Рамблер

Сам Политов буквально несколько часов назад прилетел в Москву и узнал страшное известие.

«Я только прилетел. Не могу дозвониться», - сказал он журналистам.

Алена долго жила в Германии куда переехала с матерью после развода родителей. Но несколько лет назад она решила вернуться в Россию и продолжить здесь обучение. Отец купил ей квартиру.