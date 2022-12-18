Дочь солиста группы «На-На» Политова попала в реанимацию, она в коме

Дочь певца Владимира Политова Алена госпитализирована из дома в отделение реанимации одной из московских больниц. По информации 5 Канала, врачи оценивают ее состояние как тяжелое, девушка находится в коме и подключена к аппарату ИВЛ.
Сам Политов буквально несколько часов назад прилетел в Москву и узнал страшное известие.
«Я только прилетел. Не могу дозвониться», - сказал он журналистам.
Алена долго жила в Германии куда переехала с матерью после развода родителей. Но несколько лет назад она решила вернуться в Россию и продолжить здесь обучение. Отец купил ей квартиру.
«На-На» была создана Бари Алибасовым в 1989 году. С тех пор ее состав неоднократно менялся. И только Политов и еще один музыкант, Вячеслав Жеребкин, остались в группе с тех давних лет.