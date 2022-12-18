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12 минут назад

Билан подтвердил решение отказаться от алкоголя

Ирина Лебедева

Дима Билан публично заявил, что перестал употреблять спиртные напитки, поскольку боится зависимости от алкоголя. В прошлом году у певца было два чрезвычайно неприятных инцидента. На своем концерте в Самаре Билан вышел на сцену в нетрезвом виде.

Билан подтвердил решение отказаться от алкоголя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Позднее певец принес извинения за случившееся и дал бесплатный концерт взамен испорченного выступления. История повторилась при поездке певца в Казахстан.

Тогда Дима Билан и исключил алкоголь из своей жизни, - пишет портал slovodel.

В программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ российский певец рассказал, что уже почувствовал положительные результаты трезвого образа жизни. Он считает, что стал лучше выглядеть и ощущает себя более бодрым. Сейчас. В канун новогодних праздников, у него очень плотный рабочий график. Тем не менее подкреплять силы спиртным он не намерен.

24 декабря Дима Билан отметит свой день рождения. Помимо новогодней суеты, артист занят активной подготовкой к личному празднику. Вокалист признался, что несколько лет подряд не отмечал дни рождения — то пандемия, то гастроли, то болезни и так далее. В этом году Дима решительно настроен собрать за столом самых близких и любимых людей.

Шоу-бизнес,Дима Билан,
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