Толкалина рассказала, на что потратила первый гонорар за съемки

Любовь Толкалина в беседе с журналистами рассказала о своем детстве, и о том, как попала в профессию. Она выросла в селе Савватьма Рязанской области, где до сих пор живут ее родители. Когда-то в юности у нее был выбор – гулять во дворе с друзьями и подругами или же всерьез заняться спортом. Люба предпочла тренировки в бассейне. Там была не просто секция плавания, а уникальный детский театр на воде.
Театр был довольно известен, и туда заглядывали даже режиссеры. И Толкалина свой шанс не упустила. Ее пригласили сниматься и выплатили первый в ее жизни гонорар. Об этом пишет «Нello!»
«Однажды искали девочку, которая могла бы четко выполнять поставленные задачи и хорошо ориентироваться под водой. Так я оказалась на съемочной площадке. Это был маленький рекламный ролик — мои первые заработанные деньги. Тогда я купила себе теплую куртку и ботинки, а родителям — огромного камчатского краба. Это были голодные времена, мне хотелось принести домой какое-то чудо», - поделилась воспоминаниями звезда.
Ранее российская актриса Любовь Толкалина в беседе с порталом «Hello!» рассказала о настырных московских поклонниках, которые готовы платить ей деньги за личные встречи.