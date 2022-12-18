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56 минут назад

Толкалина рассказала, на что потратила первый гонорар за съемки

Ирина Лебедева

Любовь Толкалина в беседе с журналистами рассказала о своем детстве, и о том, как попала в профессию. Она выросла в селе Савватьма Рязанской области, где до сих пор живут ее родители. Когда-то в юности у нее был выбор – гулять во дворе с друзьями и подругами или же всерьез заняться спортом. Люба предпочла тренировки в бассейне. Там была не просто секция плавания, а уникальный детский театр на воде.

Толкалина рассказала, на что потратила первый гонорар за съемки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Театр был довольно известен, и туда заглядывали даже режиссеры. И Толкалина свой шанс не упустила. Ее пригласили сниматься и выплатили первый в ее жизни гонорар. Об этом пишет «Нello!»

«Однажды искали девочку, которая могла бы четко выполнять поставленные задачи и хорошо ориентироваться под водой. Так я оказалась на съемочной площадке. Это был маленький рекламный ролик — мои первые заработанные деньги. Тогда я купила себе теплую куртку и ботинки, а родителям — огромного камчатского краба. Это были голодные времена, мне хотелось принести домой какое-то чудо», - поделилась воспоминаниями звезда.

Ранее российская актриса Любовь Толкалина в беседе с порталом «Hello!» рассказала о настырных московских поклонниках, которые готовы платить ей деньги за личные встречи.

Шоу-бизнес,Любовь Толкалина,
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