Толкалина рассказала, на что потратила первый гонорар за съемки

Любовь Толкалина в беседе с журналистами рассказала о своем детстве, и о том, как попала в профессию. Она выросла в селе Савватьма Рязанской области, где до сих пор живут ее родители. Когда-то в юности у нее был выбор – гулять во дворе с друзьями и подругами или же всерьез заняться спортом. Люба предпочла тренировки в бассейне. Там была не просто секция плавания, а уникальный детский театр на воде.