Монеточка оправдалась за слова о покойном Кобзоне

Лиза Монеточка вновь оказалась в эпицентре скандала. На концерте в Хельсинки она нарвалась на критику по поводу ее вокальных данных. В ответ певица предложила недовольным отправиться на концерт покойного мэтра Иосифа Кобзона.
Ей тут же напомнили, что Иосифа Кобзона уже четыре года нет в живых.
Монеточка хранила молчание несколько дней, после чего обратилась к подписчикам со словами оправдания. Правда, получилось довольно агрессивно, - пишет teleprogramma.
«Простите, постоянно путаю все после второго триместра беременности...думала после родов пройдет, но нет. Вроде бы все ок, но иногда резко путаю слова, и даже забываю текст песни на концерте, в самом простом месте, где никогда не забываю. А вот про Кобзона специально сказала, кто не понял. В этом году много людей, которым я очень желаю посетить его концерт как можно скорее», - высказалась Лиза Монеточка.
Ранее исполнительница получила претензию от журнала «Лиза», которое попросила, чтобы она убрала изображение логотипа компании с аватарки в мессенджерах и на своих страничках. В противном случае ей пригрозили судом.