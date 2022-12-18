Монеточка оправдалась за слова о покойном Кобзоне

«Простите, постоянно путаю все после второго триместра беременности...думала после родов пройдет, но нет. Вроде бы все ок, но иногда резко путаю слова, и даже забываю текст песни на концерте, в самом простом месте, где никогда не забываю. А вот про Кобзона специально сказала, кто не понял. В этом году много людей, которым я очень желаю посетить его концерт как можно скорее», - высказалась Лиза Монеточка.