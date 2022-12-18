В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
54 минуты назад

Монеточка оправдалась за слова о покойном Кобзоне

Ирина Лебедева

Лиза Монеточка вновь оказалась в эпицентре скандала. На концерте в Хельсинки она нарвалась на критику по поводу ее вокальных данных. В ответ певица предложила недовольным отправиться на концерт покойного мэтра Иосифа Кобзона.

Монеточка оправдалась за слова о покойном Кобзоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ей тут же напомнили, что Иосифа Кобзона уже четыре года нет в живых.

Монеточка хранила молчание несколько дней, после чего обратилась к подписчикам со словами оправдания. Правда, получилось довольно агрессивно, - пишет teleprogramma.

«Простите, постоянно путаю все после второго триместра беременности...думала после родов пройдет, но нет. Вроде бы все ок, но иногда резко путаю слова, и даже забываю текст песни на концерте, в самом простом месте, где никогда не забываю. А вот про Кобзона специально сказала, кто не понял. В этом году много людей, которым я очень желаю посетить его концерт как можно скорее», - высказалась Лиза Монеточка.

Ранее исполнительница получила претензию от журнала «Лиза», которое попросила, чтобы она убрала изображение логотипа компании с аватарки в мессенджерах и на своих страничках. В противном случае ей пригрозили судом.

Шоу-бизнес,Иосиф Кобзон,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители