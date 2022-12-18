Максакова о Вайкуле: «Она права»

Лайма Вайкуле на днях удивила своих поклонников, заявив, что она и Алла Пугачева «содержали» Советский Союз. Вайкуле напомнила, что в советское время получала 17 рублей за выступление на стадионе, где было 45 тысяч зрителей, и призвала посчитать, сколько доходов ее выступления принесли государству. Об этом сообщает СтарХит.
Слова певицы вызвали шквал критики. Но есть и те, кто поддержал Вайкуле. В частности, это оперная певица Мария Максакова.
«Она права по поводу того, что содержала Советский Союз. Она даже не договаривает. Я больше скажу — если посмотреть начальное творчество Лаймы, она была, с моей точки зрения, еще ярче, чем Советский Союз корректировал. У Лаймы образ Марлен Дитрих, она не вписывалась в советскую эстетику. Советский Союз ей должен не только невыплаченные гонорары, но гораздо больше», — сказала Максакова.
Ранее Мария Максакова поделилась своим мнением о действиях артистки Аллы Пугачёвой. Женщина поддержала Примадонну, но отметила, что нужно быть жестче.