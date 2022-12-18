Максакова о Вайкуле: «Она права»

«Она права по поводу того, что содержала Советский Союз. Она даже не договаривает. Я больше скажу — если посмотреть начальное творчество Лаймы, она была, с моей точки зрения, еще ярче, чем Советский Союз корректировал. У Лаймы образ Марлен Дитрих, она не вписывалась в советскую эстетику. Советский Союз ей должен не только невыплаченные гонорары, но гораздо больше», — сказала Максакова.