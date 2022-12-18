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1 час назад

Автор многих хитов Пугачевой больше не сотрудничает с певицей

Ирина Лебедева

Александр Зацепин в свое время написал музыку для многих хитов Аллы Пугачевой. Отчасти песни «Этот мир», «Куда уходит детство», «Волшебник-недоучка» и другие работы композитора помогли певице стать королевой российской эстрады. Но после выхода в свет фильма «Женщина, которая поет» отношения у Аллы Борисовны и Александра Сергеевича испортились.

Автор многих хитов Пугачевой больше не сотрудничает с певицей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет портал day.ru, Примадонна прекратила всякое общение с композитором.

«Мы с Аллой Борисовной уже давно не общаемся. Нас ничего не связывает, не о чем общаться. Хотя она и пела когда-то мои песни. Может быть, они ее и прославили, но я об этом не думал», — рассказал Зацепин.

Александру Сергеевичу сейчас 96 лет, и он отошел от творческой деятельности. Причина этого, по его словам – во всеобщей коммерциализации культуры.

«Как потом эту песню раскрутить и сделать популярной? Заплатить телевидению 50 миллионов, чтобы потом 10 раз ее прокрутили?», - объясняет проблему композитор.

Тем временем налоговая служба в Москве ликвидировала компанию певицы Аллы Пугачевой ООО «АБП». Ранее сообщалось, что исполнительница направила заявление 23 ноября с просьбой о закрытии своей фирмы. Фирма специализировалась на шоу-бизнесе — организовывала концерты Примадонны и вела деятельность «Радио Алла». Теперь у певицы нет официально зарегистрированного бизнеса на территории России.

Шоу-бизнес,Александр Зацепин,Алла Пугачева,
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