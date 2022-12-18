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11 минут назад

Обнародованы самые странные пункты из райдеров звезд шоу-бизнеса

Ирина Лебедева

В списках требований артистов к принимающей стороне есть достаточно необычные требования. Иногда за ними стоят капризы звезд, иногда – случившееся ранее неприятные истории.

Обнародованы самые странные пункты из райдеров звезд шоу-бизнеса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, певица Анна Asti перед выступлением в Новосибирске знаменитость потребовала приготовить стейк из фламинго и салат из игуаны. Организаторы не знали, как исполнить заказ исполнительницы, но в итоге выяснилось, что звезда решила проверить, насколько внимательно встречающие читают ее райдер.

Шура готов въехать только в те номера, где тщательно проверена электропроводка. Все розетки должны быть в рабочем состоянии. Этот пункт в его райдере появился после того, как однажды из-за неработающих розеток он не смог привести в порядок концертные костюмы, - рассказывает портал ngs.ru

Николай Басков обращает внимание на водопровод. Обязательное требование, чтобы он работал без сбоев. Певец ранее попал в неприятную ситуацию, когда в гостинице, где он поселился, и где также жила дочь Монсеррат Кабалье, произошла авария. Девушке пришлось бегать в ближайшую парикмахерскую, а Баскову - постоянно перед ней извиняться.

Список требований Филиппа Киркорова масштабен, соответственно статусу поп-звезды. Филиппа Бедросовича следует встречать на трех автомобилях прямо у трапа самолета Два автомобиля – для охранников. Передвигаться по дорогам Он желает в сопровождении машин ГИБДД. Также Киркоров возит с собой личного повара и требует себе две гримерки.

Группа «Ленинград» в свое время удивила дубайского промоутера Евгения Морозова тем, что в перечне организационно-бытовых требований был прописан даже штраф за «неправильно поданный транспорт».

Шоу-бизнес,Евгений Морозов,Монсеррат Кабалье,Николай Басков,Филипп Киркоров,ГИБДД,
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