Антонио Бандерас заговорил о смерти

Некоторое время назад во время отпуска в Альпах актер Антонио Бандерас почувствовал боль в груди и был госпитализирован с инфарктом. Как оказалось, это был уже второй сердечный приступ.

После этих событий звезда фильма «Отчаянные» начал по-другому смотреть на жизнь. Бандерас заявил, что раньше много времени уделял незначительным вещам, но теперь пересмотрел свои взгляды и готов больше посвящать себя самому важному — семье и близким.

«Я подумал, почему я беспокоюсь об этом, если я умру? Я всегда знал (что я умру), но теперь я знаю. Я чувствовал это», – заявил актер.