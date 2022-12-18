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40 минут назад

Антонио Бандерас заговорил о смерти после двух перенесенных инфарктов

Слово и Дело

Некоторое время назад во время отпуска в Альпах актер Антонио Бандерас почувствовал боль в груди и был госпитализирован с инфарктом. Как оказалось, это был уже второй сердечный приступ.

Антонио Бандерас заговорил о смерти
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

После этих событий звезда фильма «Отчаянные» начал по-другому смотреть на жизнь. Бандерас заявил, что раньше много времени уделял незначительным вещам, но теперь пересмотрел свои взгляды и готов больше посвящать себя самому важному — семье и близким.

«Я подумал, почему я беспокоюсь об этом, если я умру? Я всегда знал (что я умру), но теперь я знаю. Я чувствовал это», – заявил актер.

Антони Бандерас снялся во многих кассовых фильмах Голливуда. Наиболее яркие роли актер исполнил в картинах «Филадельфия» и «Интервью с вампиром», которые принесли ему настоящую известность.

Шоу-бизнес,Антонио Бандерас,
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