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1 час назад

«Ей очень плохо»: состояние Гвердцители назвали катастрофическим

Ирина Лебедева

Мама Тамары Гвердцители ушла из жизни полтора месяца назад. Певица была с ней в очень близких отношениях. После похорон артистка попала в больницу, но даже после выписки из лечебного заведения не может прийти в себя и постоянно плачет.

«Ей очень плохо»: состояние Гвердцители назвали катастрофическим
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Продюсер Сергей Пудовкин считает, что Тамара находится в критическом эмоциональном состоянии. Звезда отказывается от всех концертов и выступлений, - пишет «Московский Комсомолец».

«Ей очень плохо, а чем помочь, я не знаю. Мы только вчера разговаривали: она плачет, не переставая», — переживает Пудовкин.

Продюсер сожалеет, что не может оказать Гвердцители должной поддержки и утешения – она сейчас в Грузии, а Пудовкин в Москве. Мало чем может помочь и сын певицы – он живет в Лондоне.

Певица Тамара Гвердцители популярна не только в России, но и за рубежом. Она поет на 7 языках и имеет поклонников по всему миру.

Шоу-бизнес,Тамара Гвердцители,
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