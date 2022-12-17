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1 час назад

У Шэрон Стоун появился еще один ребенок

Ирина Лебедева

Знаменитая голливудская актриса Шэрон Стоун стала матерью уже не троих, а четверых сыновей. Сейчас актрисе 64 года.

У Шэрон Стоун появился еще один ребенок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В свое время из-за серьезного заболевания родить собственных детей ей не удалось. Поэтому звезда приняла решение стать приемной матерью. В 2000 году она усыновила мальчика по имени Роан, в 2005 у нее появился сын Лэйрд, в 2006 – Куинн.

Теперь же, как пишет teleprogramma.pro со ссылкой на зарубежную прессу, в семье Шэрон пополнение – четвертый сын. Это подтвердила сама актриса в беседе с журналистами. Звезда приняла в семью лучшего друга старшего сына, отец которого скончался.

Осенью американская актриса Шэрон Стоун рассказала, что у нее обнаружили опухоль после того, как врачи поставили ей неправильный диагноз. По словам актрисы, медики изначально ошиблись с диагнозом и назначили ей неправильное лечение. Однако болезненные ощущения не ушли, и актрисе пришлось обратиться к другим специалистам. Выяснилось, что у Стоун была большая фиброзная опухоль.

Шоу-бизнес,Шэрон Стоун,
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