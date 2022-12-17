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32 минуты назад

Басков рассказал о своем дорогостоящем увлечении

Ирина Лебедева

Басков сообщил, что он является одним из обладателей предметов антикварного императорского сервиза «Капустные листья». Об этом стало известно во время шоу «Дуэты». Соведущий Николая по шоу Сергей Лазарев спросил у Баскова, бьет ли тот посуду, когда сильно разгневан.

Басков рассказал о своем дорогостоящем увлечении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певец ответил, что подобное невозможно, поскольку он коллекционирует посуду, украшавшую столы Николая I, Николая II и Александра III.К примеру, у него есть ваза из «Капустных листьев», которая оценивается в два миллиона рублей. Второй экземпляр хранится в музее Эрмитаж, - информирует портал day.ru.

Ранее Басков сообщил о сложностях со здоровьем. В беседе с kp.ru российский певец объяснил, что имел проблемы со связками на ноге и перенес операцию.

«У меня всего лишь были проблемы со связками на ноге, российские доктора сделали прекрасную работу, а голосовые связки у меня в целости и сохранности», — рассказал он.

Шоу-бизнес,Сергей Лазарев,Эрмитаж,
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