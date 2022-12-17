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1 час назад

Знаменитый Леня Голубков признался в «катастрофической нехватке денег»

Ирина Лебедева

Актер Владимир Пермяков, создавший запомнившийся телезрителям постарше образ Лени Голубкова, отметил свое 70-летие. От былой славы и заработков в двести долларов за съемочный день у него остались лишь квадратные метры в Москве.

Знаменитый Леня Голубков признался в «катастрофической нехватке денег»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Владимир рассказал, что все слухи о его счетах и недвижимости за рубежом абсолютно беспочвенны. С больших гонораров он смог приобрести только жилье в столице. Пермяков пользуется общественным транспортом, получает пенсию в 20 тысяч рублей, треть из которых отдает за ЖКХ. Также он подрабатывает в народном театре, где ему платят по тысяче рублей за спектакль.

Актер вынужден на всем экономить. Об этом пишет портал day.ru.

«Денег порой катастрофически не хватает. Я к этому спокойно всегда относился. Но вот недавно женился, значит, надо семью обеспечивать!» — признался Владимир.

Семью Пермяков создал со своей давней знакомой, с которой они повстречались на съемках. Ольга Петрова раньше жила в общежитии при цирке, сейчас она также вынуждена подрабатывать.

Актер Владимир Пермяков родился 2 декабря 1952 года в красноярской деревне Пермяково. Он окончил театральную студию, несколько лет играл в красноярских театрах, а в 90-х решил перебраться в Москву. В 1994 году ему, наконец, повезло. Режиссер Тамара Коршунова пригласила Пермякова на пробы для МММ.

Шоу-бизнес,Владимир Пермяков,Леня Голубков,Ольга Петрова,
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