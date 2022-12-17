Джанабаева рассказала о жесткой дисциплине в «ВИА Гре»

Альбина Джанабаева сообщила, что в группе «ВИА Гра» царила жесткая дисциплина, и даже были проявления дедовщины. Был период, когда тон в коллективе задавала именно она.

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Альбину приглашали в группу сразу после ухода Анны Седоковой, но певица отказалась, поскольку только что родила сына. Место Седоковой получила Светлана Лобода. Но Светлана покинула коллектив через четыре месяца. Альбину вновь позвали петь, и на этот раз она дала согласие, пишет ФАН.

В эфире YouTube-шоу «Толстая LIVE» Джанабаева вспоминала, что начало карьеры в группе было непростым..

«Какие-то проверочки были, я это чувствовала. Но и настал момент, когда я уже была основной солисткой, которая дольше всех держалась», - отметила исполнительница.

На правах опытного члена коллектива Альбина стала воспитывать новеньких девушек и приучила их к строгой дисциплине.

«Естественно, я посвящала девушек в некие порядки группы. Например, твердила, что нельзя опаздывать. Если у нас выезд в 8 утра, это значит, не в 8.03, а в 8:00 мы уже отъезжаем. Дисциплина у нас была как ни в одном мужском коллективе, и это хорошо», — отметила она.

Несколько лет назад Альбина Джанабаева перепела известную песню «Бухгалтер». Этот выпуск на Первом канале довольно долго находился в открытом доступе. Затем его обнаружила Алена Апина, которой и принадлежат права на композицию.