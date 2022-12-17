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19 минут назад

СМИ: на Клаву Коку написали заявление в СК

Ирина Лебедева

В адрес председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина направлено заявление с просьбой организовать проверку песен Клавдии Высоковой (известна публике под псевдонимом Клава Кока) Краш», «Мне пох» и «Пьяную домой».

СМИ: на Клаву Коку написали заявление в СК
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание news.ru сообщает, что к правоохранителям обратились общественники регионального отделения движения «Зов народа» в Калининградской области. речь идет о том, что Клава Кока пропагандирует «алкоголь, насилие, безответственность», что оказывает негативное влияние на детей и молодежь.

Копию заявления публикует Telegram-канал SHOT.

Ранее в Следственный комитет России поступили жалобы на неподобающий внешний вид певицы во время городского фестиваля во Владивостоке. Жалобу подала администрация Фонда защиты национально-исторического наследия. Поводом для заявления послужило появление Коки, одетой в мини, «возле российского флага и на фоне храма».

Шоу-бизнес,Клава Кока,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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