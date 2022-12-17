СМИ: на Клаву Коку написали заявление в СК

В адрес председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина направлено заявление с просьбой организовать проверку песен Клавдии Высоковой (известна публике под псевдонимом Клава Кока) Краш», «Мне пох» и «Пьяную домой».

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Издание news.ru сообщает, что к правоохранителям обратились общественники регионального отделения движения «Зов народа» в Калининградской области. речь идет о том, что Клава Кока пропагандирует «алкоголь, насилие, безответственность», что оказывает негативное влияние на детей и молодежь.

Копию заявления публикует Telegram-канал SHOT.