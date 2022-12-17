Директор Моисеева сообщил о выпуске композиций из наследия певца

Сергей Горох рассказал журналистам, что Борис Моисеев оставил значительное творческое наследие. Он всегда был востребованным артистом – как пишет «Комсомольская Правда», цитируя слова Гороха.
«Борис всегда был востребованным артистом. Он мог давать до трехсот концертов в год. Нет города в России, где его не ждали бы. И везде аншлаги. Да и за рубежом Бориса любили и любят. Прибалтика, Средняя Азия, Европа, Америка. Наверное, именно поэтому мы никогда не занимались распространением цифровых копий его песен».
Теперь же, на фоне высокого интереса к творчеству исполнителя, Горох намерен выпустить несколько дисков с композициями из домашней коллекции Моисеева.
Накануне публике была представлена песня «В этот Новый год», которую Моисеев записал еще в 2012 году. Ранее, в ноябре - его последний студийный альбом: «Я не могу тебя терять», который, по мнению издателей, может стать самым продаваемым диском 2022 года.
Бориса Моисеева не стало в сентябре 2022 года. Он умер в абсолютном одиночестве в своей квартире на Краснопролетарской улице, тело исполнителя обнаружил его арт-директор Сергей Горох, который заезжал к нему, чтобы проведать и помочь по хозяйству.