Директор Моисеева сообщил о выпуске композиций из наследия певца

«Борис всегда был востребованным артистом. Он мог давать до трехсот концертов в год. Нет города в России, где его не ждали бы. И везде аншлаги. Да и за рубежом Бориса любили и любят. Прибалтика, Средняя Азия, Европа, Америка. Наверное, именно поэтому мы никогда не занимались распространением цифровых копий его песен».