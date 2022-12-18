Киркоров назвал своего преемника

Эстрадный певец Филипп Киркоров назвал человека, которому он готов уступить свое место и славу.
«Сереже! (Лазареву. – Прим. ред.) А кому еще можно передать королевский трон? Правда, мы все еще играемся в эти сказочные музыкальные королевства... Но у него вполне все заслуженно», – передает слова Киркорова ФАН.
Филипп Киркоров давно является «королем» среди российских поп-исполнителей. Но рано или поздно трон придется отдать более молодому артисту, и на это место Киркоров выбрал певца Сергея Лазарева. Ранее «ФедералПресс» писал, что Филип Киркоров не заплатил налогов на общую сумму более семи миллионов рублей.