«Тебя обезобразили»: Боня раскритиковала внешность Шишковой

— Алена, напиши мне и скажу тебе, где можно исправить ошибку тех косметологов, которые тебя так обезобразили! — заявила Боня в своем Telegram -канале.

Недавно врач общей практики, заместитель главного врача по лечебной работе Анастасия Жданова рассказала, к каким негативным последствиям могут привести инъекции ботокса. К внешним побочным эффектам от инъекций ботокса относятся сползание и нависание атрофированных мышц лба (птоз), шишки над бровями. Также может возникнуть асимметрия лица или губ.

Не так давно компания AbbVie приостановила поставки в Россию ботокса и филлеров. Кроме того, она пока не будет начинать новых клинических исследований, а также приостанавливает набор участников в текущие испытания в России и на Украине. Как могут повлиять данные изменения на сферу косметологии в РФ, «Вечерняя Москва» узнала у аналитика индустрии красоты Елены Москвичевой.