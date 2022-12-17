В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
10 минут назад

«Тебя обезобразили»: Боня раскритиковала внешность Шишковой

Вечерняя Москва

Телеведущая Виктория Боня заявила, что бывшая возлюбленная Тимати модель Алеша Шишкова испортила свою внешность инъекциями.

«Тебя обезобразили»: Боня раскритиковала внешность Шишковой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Бони, у Шишковой «надутый подбородок и тяжелая верхняя губа».

Телеведущая порекомендовала своим подписчицам обратить внимание на лицо Шишковой и не перебарщивать с гиалуроновой кислотой, которая может испортить внешность.

— Алена, напиши мне и скажу тебе, где можно исправить ошибку тех косметологов, которые тебя так обезобразили! — заявила Боня в своем Telegram-канале.

Недавно врач общей практики, заместитель главного врача по лечебной работе Анастасия Жданова рассказала, к каким негативным последствиям могут привести инъекции ботокса. К внешним побочным эффектам от инъекций ботокса относятся сползание и нависание атрофированных мышц лба (птоз), шишки над бровями. Также может возникнуть асимметрия лица или губ.

Не так давно компания AbbVie приостановила поставки в Россию ботокса и филлеров. Кроме того, она пока не будет начинать новых клинических исследований, а также приостанавливает набор участников в текущие испытания в России и на Украине. Как могут повлиять данные изменения на сферу косметологии в РФ, «Вечерняя Москва» узнала у аналитика индустрии красоты Елены Москвичевой.

Шоу-бизнес,Анастасия Жданова,Тимати,AbbVie,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители