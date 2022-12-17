"Не позорьтесь": Садальский обратился к Пугачевой

Актер Станислав Садальский обратился к певице Алле Пугачевой с предложением вернуться в Россию на Новый год. Всем недоброжелателям артистки он посоветовал «не позориться». Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на Telegram-канал актера.

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«Вас не устраивает Пугачева? Не позорьтесь и заткнитесь. Алла, приезжай на Новый Год в Россию», — написал Станислав Садальский.

Такое заявление актер сделал на фоне участившихся негативных высказываний от жителей России в сторону Аллы Пугачевой после ее отъезда за границу.

Ранее он неоднократно высказывался в защиту певицы и призывал граждан прекратить травлю. Садальский подчеркивал, что Алла Пугачева заслуженно носит звание народной артистки, а свобода слова в России все еще не запрещена.