"Не позорьтесь": Садальский обратился к Пугачевой

Актер Станислав Садальский в своем телеграм-канале сделал певице Алле Пугачевой необычное предложение. Селебрити просит Примадонну вернуться на Новый год в Россию.
«Вас не устраивает Пугачёва? Не позорьтесь и заткнитесь. Алла, приезжай на Новый Год в Россию», – написал актер Станислав Садальский в своем телеграм-канале.
Такое предложение певице Алле Пугачевой Садальский сделал на фоне того, что ее постоянно ругают за предательство родной страны. Станислав Садальский уточнил, что российскому народу стоит задуматься над тем, что в «нефтяной державе бензин всё время дорожает» и в магазине не найти отечественных яблок, а не устраивать скандалы по поводу эмиграции Пугачевой.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Пугачева осталась без бизнеса в России. Компанию артистки, которая существовала с 2010 года, закрыла налоговая служба.