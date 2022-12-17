"Не позорьтесь": Садальский обратился к Пугачевой

«Вас не устраивает Пугачёва? Не позорьтесь и заткнитесь. Алла, приезжай на Новый Год в Россию», – написал актер Станислав Садальский в своем телеграм-канале.

Такое предложение певице Алле Пугачевой Садальский сделал на фоне того, что ее постоянно ругают за предательство родной страны. Станислав Садальский уточнил, что российскому народу стоит задуматься над тем, что в «нефтяной державе бензин всё время дорожает» и в магазине не найти отечественных яблок, а не устраивать скандалы по поводу эмиграции Пугачевой.