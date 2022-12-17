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28 минут назад

Актер Садальский выступил с обращением к Пугачевой

РИА "ФедералПресс"

Актер Станислав Садальский в своем телеграм-канале сделал певице Алле Пугачевой необычное предложение. Селебрити просит Примадонну вернуться на Новый год в Россию.

"Не позорьтесь": Садальский обратился к Пугачевой
Фото: ТАССТАСС

«Вас не устраивает Пугачёва? Не позорьтесь и заткнитесь. Алла, приезжай на Новый Год в Россию», – написал актер Станислав Садальский в своем телеграм-канале.

Такое предложение певице Алле Пугачевой Садальский сделал на фоне того, что ее постоянно ругают за предательство родной страны. Станислав Садальский уточнил, что российскому народу стоит задуматься над тем, что в «нефтяной державе бензин всё время дорожает» и в магазине не найти отечественных яблок, а не устраивать скандалы по поводу эмиграции Пугачевой.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Пугачева осталась без бизнеса в России. Компанию артистки, которая существовала с 2010 года, закрыла налоговая служба.

Шоу-бизнес,Станислав Садальский,Алла Пугачева,
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