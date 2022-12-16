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53 минуты назад

Загитова поделилась ощущениями от работы телеведущей

News.ru

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова в интеврью «Комсомольской правде» поделилась впечатлением от работы телеведущей на шоу «Ледниковый период». Ранее за работу в этом амплуа Загитову критиковал телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.

Загитова поделилась ощущениями от работы телеведущей
Фото: News.ruNews.ru

Поначалу сложно было вообще все. Наверное, труднее всего оказалось раскрепоститься, обрести уверенность в себе и в том, что я делаю. Как раз болельщики мне в этом помогали и помогают. Если говорить о шоу «Ледниковый период», то там в диалогах ведущей с участниками предполагается большая доля импровизации. И бывают острые моменты, когда не знаешь, чего ожидать от ребят, какие эмоции их сейчас переполняют, а хочется эту ситуацию с ними по-настоящему прожить, прочувствовать их состояние и поддержать, — сказала Загитова.

Она добавила, что не чувствует себя профессионалом, работая с микрофоном, так как у нее нет достаточно опыта и образования в этой сфере. Но на 30 процентов телеведущей Загитова себя ощущает.

19 октября телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев разразился критикой в адрес Загитовой. Это был не первый раз, когда он высказывался о работе экс-фигуристки в публичном пространстве. В августе Губерниев высказался о том, чего не хватает Загитовой, чтобы взять интервью у Владимира Путина. Журналист тогда сказал, что ей нужно сильно прибавлять в профессии.

Шоу-бизнес,Алина Загитова,Дмитрий Губерниев,Владимир Путин,
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