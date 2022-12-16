Загитова поделилась ощущениями от работы телеведущей

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова в интеврью «Комсомольской правде» поделилась впечатлением от работы телеведущей на шоу «Ледниковый период». Ранее за работу в этом амплуа Загитову критиковал телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
Поначалу сложно было вообще все. Наверное, труднее всего оказалось раскрепоститься, обрести уверенность в себе и в том, что я делаю. Как раз болельщики мне в этом помогали и помогают. Если говорить о шоу «Ледниковый период», то там в диалогах ведущей с участниками предполагается большая доля импровизации. И бывают острые моменты, когда не знаешь, чего ожидать от ребят, какие эмоции их сейчас переполняют, а хочется эту ситуацию с ними по-настоящему прожить, прочувствовать их состояние и поддержать, — сказала Загитова.
Она добавила, что не чувствует себя профессионалом, работая с микрофоном, так как у нее нет достаточно опыта и образования в этой сфере. Но на 30 процентов телеведущей Загитова себя ощущает.
19 октября телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев разразился критикой в адрес Загитовой. Это был не первый раз, когда он высказывался о работе экс-фигуристки в публичном пространстве. В августе Губерниев высказался о том, чего не хватает Загитовой, чтобы взять интервью у Владимира Путина. Журналист тогда сказал, что ей нужно сильно прибавлять в профессии.