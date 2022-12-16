Джоли перестала быть послом доброй воли ООН по делам беженцев

«В предстоящие годы я буду продолжать делать все, что в моих силах, для поддержки беженцев и других перемещенных лиц. После 20 лет работы в системе ООН я считаю, что мне пора работать по-другому, напрямую взаимодействуя с беженцами и местными организациями и поддерживая их стремление к поиску решений», – приводит слова актрисы сайт УВКБ.