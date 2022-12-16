Джоли перестала быть послом доброй воли ООН по делам беженцев

Американская актриса Анджелина Джоли ушла с поста специального посланника Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Об этом говорится в опубликованном заявлении на сайте УВКБ.
Джоли занимала этот пост с 2001 года. «После более чем 20 лет самоотверженной работы с Агентством ООН по делам беженцев, выступающим за права и защиту насильственно перемещенных лиц по всему миру, Анджелина Джоли уходит от своей роли Специального посланника УВКБ ООН к более широкому кругу гуманитарных вопросов и вопросов прав человека», – говорится на сайте организации.
Как сказано в сообщении, Анджелина Джоли продолжит свою работу над созданием более справедливой международной системы.
«В предстоящие годы я буду продолжать делать все, что в моих силах, для поддержки беженцев и других перемещенных лиц. После 20 лет работы в системе ООН я считаю, что мне пора работать по-другому, напрямую взаимодействуя с беженцами и местными организациями и поддерживая их стремление к поиску решений», – приводит слова актрисы сайт УВКБ.
УВКБ ООН заявило, что не слышало о случаях принудительного переселения украинцев в Россию.