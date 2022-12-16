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7 минут назад

Джоли перестала быть послом доброй воли ООН по делам беженцев

Елена Прошина

Американская актриса Анджелина Джоли ушла с поста специального посланника Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Об этом говорится в опубликованном заявлении на сайте УВКБ.

Джоли перестала быть послом доброй воли ООН по делам беженцев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Джоли занимала этот пост с 2001 года. «После более чем 20 лет самоотверженной работы с Агентством ООН по делам беженцев, выступающим за права и защиту насильственно перемещенных лиц по всему миру, Анджелина Джоли уходит от своей роли Специального посланника УВКБ ООН к более широкому кругу гуманитарных вопросов и вопросов прав человека», – говорится на сайте организации.

Как сказано в сообщении, Анджелина Джоли продолжит свою работу над созданием более справедливой международной системы.

«В предстоящие годы я буду продолжать делать все, что в моих силах, для поддержки беженцев и других перемещенных лиц. После 20 лет работы в системе ООН я считаю, что мне пора работать по-другому, напрямую взаимодействуя с беженцами и местными организациями и поддерживая их стремление к поиску решений», – приводит слова актрисы сайт УВКБ.

УВКБ ООН заявило, что не слышало о случаях принудительного переселения украинцев в Россию.

Шоу-бизнес,Анджелина Джоли,
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