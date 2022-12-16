Звезда «Уральских пельменей» высказалась об усталости от работы

Участница юмористического коллектива «Уральские пельмени» Ксения Корнева заявила, что иногда очень сильно утомляется от работы, но забывает об этом на сцене. Усталость от творческого процесса она описала словами «физически тупо не вывожу». Пост об этом она опубликовала в Telegram.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Часто спрашивают: "Зачем ты столько работаешь?" Самолеты, поезда, автобусы, недосып, тексты-тексты-тексты. Много текстов. Ответ-то очень простой: мне это нравится», — высказалась Корнева.

Звезда проекта добавила, что очень любит «процесс создания чего-то веселого, драматичного». Помимо того, по словам артистки, ей очень нравится не только выступать, но и, будучи на сцене или на съемках, просто наблюдать за игрой коллег и наслаждаться ею.

«Да, я физически иногда тупо не вывожу, но, выходя на сцену, забывается все, что тебя окружает, болит или выводит из состояния равновесия, есть только сцена и зритель», — подчеркнула Корнева.

Она также сравнила выступление перед аудиторией с пребыванием в другом мире.