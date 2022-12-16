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25 минут назад

Автор песен Полины Гагариной отказался сотрудничать с певицей

Lenta.ruиещё 1

Автор песен Полины Гагариной Геннадий Дудин отказался сотрудничать с певицей. Об этом сообщает Starhit.

Автор песен Полины Гагариной отказался с ней сотрудничать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Композитор признался, что разочаровался в исполнительнице.

«Мне очень жаль, что эта некогда светлая девочка превратилась в то, во что она превратилась. Это последние мои песни для нее… Слава Богу!» — заявил он.

Позднее Дудин написал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что «позволил себе лишнего».

«Я тут не прав. С огромной благодарностью отношусь к любому человеку в собственной жизни, тем более артисту. Только в любви может рождаться нечто выдающееся. Но так бывает, что любовь проходит. И ничего с этим поделать, увы, нельзя», — написал он.

По словам композитора, в сложившейся ситуации нет хороших и плохих.

Он не пояснил, что именно послужило причиной конфликта с Гагариной. Сама певица также никак не комментировала их разногласия.

Шоу-бизнес,Полина Гагарина,
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