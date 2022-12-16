Автор песен Полины Гагариной отказался с ней сотрудничать

«Я тут не прав. С огромной благодарностью отношусь к любому человеку в собственной жизни, тем более артисту. Только в любви может рождаться нечто выдающееся. Но так бывает, что любовь проходит. И ничего с этим поделать, увы, нельзя», — написал он.