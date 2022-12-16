Соседи Пугачевой и Галкина* в деревне Грязь заявили, что в их замке кто-то живет

Местные жители, которые проживают в деревне Грязь рядом с замком сбежавшей в Израиль Примадонны, рассказали, что в их особняке кто-то живет.

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В 70 километрах от Москвы располагается деревня Грязь, где и возведен замок осуждаемое в последнее время знаменитой семьи.

По словам соседей артистов, Пугачева и Галкин (признан иноагентом Минюстом РФ) ни с кем из жителей деревни не общались. Поэтому после их побега из страны в Израиль в Грязи ничего не изменилось.

Однако один из соседей признался, что его удивляет интерес к персоне Пугачевой после ее скандальных выходок. В частности, он привел в пример экскурсии по дому Примадонны.

«В замке живет кто-то из близких Пугачевой и Галкина, помимо охраны, садовника и уборщиц. Каждый вечер на крыше горит иллюминация. Но работникам это не нужно. Еще свет горит на верхних этажах. Прислуга туда не ходит, у них есть свои маленькие комнатки», — рассказывает местный житель деревни.