«С днем рождения самую сильную девушку, которую я только знаю, — меня. Если меня спросят, о чем я сейчас жалею, то скажу — о том, что не разрешала себе многое. Не разрешала чувствовать, не разрешала жить. Жила так, как прилично. Хотя, давайте скажем прямо, у меня не всегда получалось. Сейчас я живу так, как чувствую. Всем никогда не понравишься, а себе обязательно нужно», — подписала Седокова.