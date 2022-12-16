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11 минут назад

Анна Седокова снялась в купальнике на фоне Эйфелевой башни в день своего 40-летия

Газета.Ruиещё 1

Певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова снялась в купальнике на фоне Эйфелевой башни в день своего 40-летия. Соответствующее видео она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

В пятницу, 16 декабря, Анне Седоковой исполнилось 40 лет. В свой день рождения исполнительница выложила в социальных сетях ролик, в котором продефилировала на фоне Эйфелевой башни в Париже. На ней были черный купальник и леопардовая шуба нараспашку — все от ее собственного бренда одежды La Story.

«С днем рождения самую сильную девушку, которую я только знаю, — меня. Если меня спросят, о чем я сейчас жалею, то скажу — о том, что не разрешала себе многое. Не разрешала чувствовать, не разрешала жить. Жила так, как прилично. Хотя, давайте скажем прямо, у меня не всегда получалось. Сейчас я живу так, как чувствую. Всем никогда не понравишься, а себе обязательно нужно», — подписала Седокова.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Анна Седокова показала фигуру в купальнике после похудения.

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