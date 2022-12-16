Ольга Орлова опровергла слухи о встрече с сыном Жанной Фриске

Певица и телеведущая Ольга Орлова опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) слухи о встрече с сыном Жанной Фриске Платоном.

Орлова опубликовала фото с крестником по имени Платон. В СМИ начали писать о том, что певица встретилась с сыном покойной певицы, так как является его крестной мамой. Однако артистка опровергла данную информацию. По словам ведущей, у нее два крестника Платона и одна крестница Оля.