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27 минут назад

Ольга Орлова опровергла слухи о встрече с сыном Жанной Фриске

Газета.Ruиещё 2

Певица и телеведущая Ольга Орлова опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) слухи о встрече с сыном Жанной Фриске Платоном.

Ольга Орлова опровергла слухи о встрече с сыном Жанной Фриске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Орлова опубликовала фото с крестником по имени Платон. В СМИ начали писать о том, что певица встретилась с сыном покойной певицы, так как является его крестной мамой. Однако артистка опровергла данную информацию. По словам ведущей, у нее два крестника Платона и одна крестница Оля.

«С сыном Жанны, я, к сожалению, не вижусь», — заключила Орлова.

На данный момент Платон живет с отцом Дмитрием Шепелевым. Отец Фриске Владимир Копылов часто жалуется на то, что возлюбленный дочери не дает близким встречаться с внуком.

Ранее Орлова призналась, что хочет помирить родителей Фриске и Шепелева.

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