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43 минуты назад

Андрей Макаревич избавился от одного из бизнесов в России

Lenta.ruиещё 1

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иноагентом) избавился от одного из бизнесов в России. Об этом сообщает Daily Storm.

Андрей Макаревич* избавился от одного из бизнесов в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о студии «Мамбо продакшн», зарегистрированной на улице Ватутина в Москве. Музыкант, которому принадлежало 20 процентов компании, вышел из состава ее учредителей.

Отмечается, что в последние годы студия не приносила доходов, а недавно ее также покинул партнер Макаревича — продюсер «Адской кухни» и «Смака» Николай Билык.

В настоящее время музыкант проживает в Израиле вместе с супругой — журналисткой и фотографом Эйнат Кляйн. Весной в Тель-Авиве родился их сын Эйтан. В интервью Ксении Собчак Макаревич сказал, что не собирается возвращаться в Россию в ближайшее время, и заявил, что не намерен объяснять свою эмиграцию. По словам артиста, он и раньше часто и надолго уезжал в другие страны.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Шоу-бизнес,Андрей Макаревич,Ксения Собчак,
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