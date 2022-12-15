Андрей Макаревич* избавился от одного из бизнесов в России

Отмечается, что в последние годы студия не приносила доходов, а недавно ее также покинул партнер Макаревича — продюсер «Адской кухни» и «Смака» Николай Билык.

В настоящее время музыкант проживает в Израиле вместе с супругой — журналисткой и фотографом Эйнат Кляйн. Весной в Тель-Авиве родился их сын Эйтан. В интервью Ксении Собчак Макаревич сказал, что не собирается возвращаться в Россию в ближайшее время, и заявил, что не намерен объяснять свою эмиграцию. По словам артиста, он и раньше часто и надолго уезжал в другие страны.