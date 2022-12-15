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13 минут назад

Ахеджакова пожаловалась, что с ней перестали здороваться коллеги

Елена Прошина

Актриса Лия Ахеджакова призналась в YouTube-шоу «Бюро», что ее коллега Александр Берда перестал с ней здороваться после ее критики в адрес специальной военной операции на Украине.

С Ахеджаковой перестал здороваться близкий коллега
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я говорю: "Саш, ты со мной не здороваешься?" И вчера, стоя на нашей общей сцене он мне сказал: "Не буду я с тобой здороваться!" Я расплакалась. Ну он ушел, не видел. Стала много плакать», — сказала актриса.

По ее словам, они с Бердой много раз выходили вместе на сцену в спектаклях. А когда актер заболел, она лично ездила в больницу, чтобы попросить врачей приложить все усилия для его лечения.

«А когда он болел, я ездила в больницу, говорила с врачами, говорила, что это потрясающий, замечательный совершенно артист, помогите. Он был сильно болен», — поделилась Ахеджакова.

Лия Ахеджакова тайно уехала из России в Израиль

Ранее Ахеджакова рассказала, что готовится к суду. По ее словам, на нее заведено дело по подозрению в передаче денежных средств украинской армии. При этом она подчеркнула, что Россию все равно покидать не собирается.

Шоу-бизнес,Александр Берда,Лия Ахеджакова,
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