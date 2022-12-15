С Ахеджаковой перестал здороваться близкий коллега

Актриса Лия Ахеджакова призналась в YouTube-шоу «Бюро», что ее коллега Александр Берда перестал с ней здороваться после ее критики в адрес специальной военной операции на Украине.
«Я говорю: "Саш, ты со мной не здороваешься?" И вчера, стоя на нашей общей сцене он мне сказал: "Не буду я с тобой здороваться!" Я расплакалась. Ну он ушел, не видел. Стала много плакать», — сказала актриса.
По ее словам, они с Бердой много раз выходили вместе на сцену в спектаклях. А когда актер заболел, она лично ездила в больницу, чтобы попросить врачей приложить все усилия для его лечения.
«А когда он болел, я ездила в больницу, говорила с врачами, говорила, что это потрясающий, замечательный совершенно артист, помогите. Он был сильно болен», — поделилась Ахеджакова.
Ранее Ахеджакова рассказала, что готовится к суду. По ее словам, на нее заведено дело по подозрению в передаче денежных средств украинской армии. При этом она подчеркнула, что Россию все равно покидать не собирается.