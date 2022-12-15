На Тимати подали в суд

Строительная компания «Ами-проект» подала в суд на российского рэп-исполнителя Тимати (Тимур Юнусов), сообщает StarHit со ссылкой на Мещанский районный суд Москвы. Отмечается, что в 2019 году компания заключила с ним договор о строительных работах на объектах, принадлежащих артисту. Тогда Тимати оплатил только часть работ, но оставшуюся сумму позже не отдал. «Ами-проект» намереваются взыскать с рэпера задолженность в размере 2,4 миллионов рублей и неустойку в 4,4 миллиона рублей.

Речь идет о демонтажно-монтажных, ремонтных и отделочных работах на объектах Юнусова Тимура Ильдаровича, — сообщили в суде.

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