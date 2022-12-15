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1 час назад

На Тимати подали в суд

News.ru

Строительная компания «Ами-проект» подала в суд на российского рэп-исполнителя Тимати (Тимур Юнусов), сообщает StarHit со ссылкой на Мещанский районный суд Москвы. Отмечается, что в 2019 году компания заключила с ним договор о строительных работах на объектах, принадлежащих артисту. Тогда Тимати оплатил только часть работ, но оставшуюся сумму позже не отдал. «Ами-проект» намереваются взыскать с рэпера задолженность в размере 2,4 миллионов рублей и неустойку в 4,4 миллиона рублей.

На Тимати подали в суд
Фото: News.ruNews.ru

Речь идет о демонтажно-монтажных, ремонтных и отделочных работах на объектах Юнусова Тимура Ильдаровича, — сообщили в суде.

Ранее автор песни «Владимир Путин — молодец» Олег Лихачев подал иск на 500 тысяч рублей против звезды TikTok Вали Карнавал. Лихачев также предложил исполнительнице сделать ремикс на его песню с дальнейшими ротациями на радио и ТВ.

Лихачев до этого также выиграл суд у рэпера Алишера Моргенштерна по делу о нарушении авторских прав, отсудив у исполнителя 300 тысяч рублей. Шоумен рассказал, что Шестой кассационный суд Самары поддержал его и отменил апелляционное решение Верховного суда Уфы. В силе осталось решение суда первой инстанции, по которому и был назначен штраф. Он также напомнил, что Моргенштерн обещал исполнить один из треков Лихачева в дуэте.

Шоу-бизнес,Алишер Моргенштерн,Тимати,Владимир Путин,
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