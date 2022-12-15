Российская налоговая служба закрыла компанию исполнительницы Аллы Пугачевой «АБП» в связи с банкротством, передает Telegram-канал Mash. Отмечается, что это был последний бизнес Пугачевой, который работал в стране после того, как артистка покинула Россию.

Фирма «АБП» (ну вы поняли) существовала с 2010 года. Через нее Примадонна проводила концерты и торговала вещами личного бренда. После эмиграции в Израиль дела остановились — в октябре Алла Борисовна подала заявление о банкротстве «АБП». Налоговая все проверила и закрыла компанию, — указано в сообщении канала.

Ранее сообщалось, что Пугачева закрывает свою фирму в России под названием «АБП». Компания специализировалась на шоу-бизнесе и пользовалась большой поддержкой мэрии Москвы. Заявление о закрытии фирмы было подано 23 ноября. Посредством «АБП» в 2010 году вела свою деятельность радиостанция «Радио Алла», в которой генеральным директором значится гендиректор певицы Елена Чупракова. Также компания занималась организацией концертов артистки, «последний» из которых состоялся в 2019 году.