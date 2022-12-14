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8 минут назад

Нино Нинидзе появилась на публике на фоне слухов о расставании с Максимом Виторганом

Газета.Ru

Актриса Нино Нинидзе посетила премьеру сериала "13 клиническая". Соответствующие фотографии поступили в "Газету.Ru" от организаторов.

Нинидзе появилась на публике на фоне слухов о расставании с Виторганом
Фото: ТАССТАСС

В минувший вторник, 13 декабря, в киноцентре "Октябрь" в Москве состоялась премьера мистического сериала "13 клиническая" с Данилой Козловским, Паулиной Андреевой и Викторией Исаковой в главных ролях. Мероприятие посетили многие звезды, в том числе Нино Нинидзе.

Актриса появилась на публике в белом приталенном жакете, под который надела черный топ, расклешенные к низу брюки с разрезами, и ботинки на шнуровке.

В последнее время в СМИ обсуждают расставание Нино Нинидзе с Максимом Виторганом, якобы эмигрировавшем в Израиль. Однако актриса опровергает множащиеся слухи.

"Моя жизнь стала очень сильно меняться последнее время. Так как все меняется, мне сейчас трудно и тяжело. Все что пишут в интернете — не нужно этому верить", — заявила она в YouTube-шоу "Георгий За Кадром".

Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что Агата Муцениеце опубликовала фото в нижнем белье на фоне слухов о беременности жены Павла Прилучного.

Шоу-бизнес,Нино Нинидзе,Агата Муцениеце,Виктория Исакова,Максим Виторган,Данила Козловский,Паулина Андреева,
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