Нинидзе появилась на публике на фоне слухов о расставании с Виторганом

Актриса Нино Нинидзе посетила премьеру сериала "13 клиническая". Соответствующие фотографии поступили в "Газету.Ru" от организаторов.
В минувший вторник, 13 декабря, в киноцентре "Октябрь" в Москве состоялась премьера мистического сериала "13 клиническая" с Данилой Козловским, Паулиной Андреевой и Викторией Исаковой в главных ролях. Мероприятие посетили многие звезды, в том числе Нино Нинидзе.
Актриса появилась на публике в белом приталенном жакете, под который надела черный топ, расклешенные к низу брюки с разрезами, и ботинки на шнуровке.
В последнее время в СМИ обсуждают расставание Нино Нинидзе с Максимом Виторганом, якобы эмигрировавшем в Израиль. Однако актриса опровергает множащиеся слухи.
"Моя жизнь стала очень сильно меняться последнее время. Так как все меняется, мне сейчас трудно и тяжело. Все что пишут в интернете — не нужно этому верить", — заявила она в YouTube-шоу "Георгий За Кадром".
Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что Агата Муцениеце опубликовала фото в нижнем белье на фоне слухов о беременности жены Павла Прилучного.