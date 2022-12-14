Cамойлова резко похудела перед годовщиной свадьбы с Джиганом

«Платья невесты дошивались прямо в день свадьбы, на площадке. Портной взяла на себя ответственность: большое количество платьев, плюс всем деткам, костюм жениха и Давидика. Часто что-то менялось в процессе подготовки, Оксана немного похудела и пришлось ушивать наряды прямо на месте. Это, конечно, было забавно», — рассказала она.