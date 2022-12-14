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17 минут назад

Cтало известно о резком похудении Cамойловой перед годовщиной свадьбы с Джиганом

Lenta.ru

Event-менеджер Марина Эпро рассказала о резком похудении российской бизнесвуман Оксана Самойлова перед годовщиной свадьбы с мужем Джиганом. Комментарии специалиста приводит издание «СтарХит».

Cамойлова резко похудела перед годовщиной свадьбы с Джиганом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В понедельник, 12 декабря, состоялось празднование десятой годовщины заключения брака Самойловой и Джигана. Известно, что на мероприятие были приглашены около 200 гостей. Ведущими события, за которым поклонники смогли наблюдать в онлайн-режиме с помощью 16 телекамер, стали звезды шоу «Импровизация».

Однако стало известно, что торжество не обошлось без происшествий. По словам Эпро, платья инфлюэнсерши пришлось ушивать в день мероприятия, поскольку она сбросила несколько килограммов.

«Платья невесты дошивались прямо в день свадьбы, на площадке. Портной взяла на себя ответственность: большое количество платьев, плюс всем деткам, костюм жениха и Давидика. Часто что-то менялось в процессе подготовки, Оксана немного похудела и пришлось ушивать наряды прямо на месте. Это, конечно, было забавно», — рассказала она.

Ранее журналисты «Звездач» раскрыли стоимость годовщины свадьбы знаменитостей. Согласно информации, декорации, еда, платья и ведущие обошлись Джигану и Самойловой в 25 миллионов рублей.

Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,
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