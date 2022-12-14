Жан-Клод Ван Дамм выучил фразу на украинском языке

Американский актер Жан Клод Ван Дамм для видео несколько раз ликующе произнес на украинском языке фразу «Слава Украине». Согласно информации украинских СМИ, актер сейчас пребывает в Закарпатской области, передает Ura.ru.
Американцу помогли выучить националистический лозунг военные, с которыми он там познакомился.
10 декабря украинское издание «Страна» сообщило, что Ван Дамма заметили в одной из клиник города Ужгорода на западе Украины. О своей поездке он не распространялся. О приезде знаменитости узнали после публикации местным врачом совместного фото с ним в соцсетях. В клинике были осведомлены тем, что заставило его туда приехать, однако деталей сотрудники не раскрыли. Подчеркивалось, что на этом настоял сам артист.
В СМИ появилась информация о том, что у Ван Дамма появились проблемы со здоровьем.
62-летний Жан-Клод Ван Дамм является актером, режиссером, сценаристом, постановщиком боевых сцен и мастером боевых искусств.