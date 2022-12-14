Жан-Клод Ван Дамм выучил фразу на украинском языке

10 декабря украинское издание «Страна» сообщило, что Ван Дамма заметили в одной из клиник города Ужгорода на западе Украины. О своей поездке он не распространялся. О приезде знаменитости узнали после публикации местным врачом совместного фото с ним в соцсетях. В клинике были осведомлены тем, что заставило его туда приехать, однако деталей сотрудники не раскрыли. Подчеркивалось, что на этом настоял сам артист.