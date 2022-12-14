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1 час назад

Брат Моисеева решил судиться за наследство

Елена Прошина

Старший брат покойного певца Бориса Моисеева Маркс Толкач намерен судиться за его наследство. По его мнению, артиста ввели в заблуждение и заставили переписать имущество. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.

По словам Толкача, квартира в центре Москвы, апартаменты в ЕС и ОАЭ вместе с ценными бумагами и деньгами по праву принадлежат ему. Однако певца в свое время ввели в заблуждение, запугали и заставили переписать имущество на посторонних ему людей.

Умер Борис Моисеев

По словам адвоката Александра Добровинского, Толкач хочет, чтобы правоохранители начали расследование как можно быстрее, так как речь идет об очень больших суммах.

«Некоторое время назад господин Маркс Толкач пригласил меня представлять его интересы в наследственном деле его брата Бориса Моисеева. С его слов, весь объем документов, согласно которому Борис Моисеев был лишен своих активов, а Маркс Толкач — наследства, были составлены под давлением и/или ничтожны», — рассказал адвокат порталу Life.

Напомним, Борис Моисеев умер 27 сентября. Он перенес три инсульта. Брат исполнителя Маркс Толкач не приехал на его похороны. Организацией церемонии прощания с артистом занимался его арт-директор Сергей Горох при поддержке звездных друзей Моисеева.

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