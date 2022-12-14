Старший брат покойного певца Бориса Моисеева Маркс Толкач намерен судиться за его наследство. По его мнению, артиста ввели в заблуждение и заставили переписать имущество. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.

По словам Толкача, квартира в центре Москвы, апартаменты в ЕС и ОАЭ вместе с ценными бумагами и деньгами по праву принадлежат ему. Однако певца в свое время ввели в заблуждение, запугали и заставили переписать имущество на посторонних ему людей.

По словам адвоката Александра Добровинского, Толкач хочет, чтобы правоохранители начали расследование как можно быстрее, так как речь идет об очень больших суммах.

«Некоторое время назад господин Маркс Толкач пригласил меня представлять его интересы в наследственном деле его брата Бориса Моисеева. С его слов, весь объем документов, согласно которому Борис Моисеев был лишен своих активов, а Маркс Толкач — наследства, были составлены под давлением и/или ничтожны», — рассказал адвокат порталу Life.