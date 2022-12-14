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19 минут назад

«КП»: билеты на Лепса в новогоднюю ночь будут стоить почти миллион рублей

News.ru

Билеты на новогодний концерт Григория Лепса 31 декабря будут доходить до 900 тысяч рублей. Это стоимость столика на шестерых в VIP-зоне поближе к сцене, сообщает KP.RU.

Билеты на Лепса в новогоднюю ночь будут стоить почти 1 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выступление артиста под бой новогодних курантов состоится в «Барвиха Luxury Village». Столик на четверых подальше от сцены обойдется поклонникам певца в 720 тысяч рублей, глубже в зал есть столики по 600 тысяч рублей, 450 тысяч рублей и 280 тысяч рублей.

В билет входит стоимость новогоднего ужина от французских шеф-поваров. Гостей будут угощать сельдью под шубой с сусальным золотом, оливье с телячьей вырезкой, пате из фуа-гра, также предложат отведать картофельную эспуму с черной икрой, заливное из осетрины, на горячее подадут краба с соусом васаби. Отдельное меню будет для вегетарианцев.

Из спиртного в меню входит только один бокал шампанского, остальное можно будет купить отдельно.

Вместе с Лепсом на сцене появится Анна Асти, бывшая участница Artik & Asti, которую часто сравнивают с Лободой. Издание отмечает, что в новогоднюю ночь в 2021 году в «Барвиха Luxury Village» пели именно Лепс и Лобода. По некоторым данным, певица получила за свое выступление 15 млн рублей.

Адвокат раскрыл детали драки с участием Лепса

Ранее сообщалось, что Григорий Лепс возместил моральный и материальный ущерб петербуржцу Дмитрию Горбачеву, пострадавшему в драке с его участием. По словам адвоката Горбачева Евгения Хейфеца, дело прекратят по примирению сторон. Сумма возмещения не называется.

Шоу-бизнес,Евгений Хейфец,Дмитрий Горбачев,Григорий Лепс,
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