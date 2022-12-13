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35 минут назад

Суд взыскал с Дрожжиной полмиллиона в пользу дочери Баталова

Газета.Ru

Дорогомиловский суд Москвы взыскал 13 декабря почти полмиллиона рублей с артистки Наталии Дрожжиной в пользу младшей дочери актера Алексея Баталова Марии. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на представителя семьи Баталова — Сергея Лукина.

Суд взыскал с Дрожжиной полмиллиона в пользу дочери Баталова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

486 тыс. руб. с Дрожжиной взыскали за незаконную сдачу в аренду квартиры, принадлежащей Марии Баталовой.

«Эти деньги с Дрожжиной взыскали за период с сентября 21 года по февраль 22 года», — уточнил он.

Дрожжина продолжала сдавать квартиру Баталова и получала за нее плату даже после того, как суд вернул все спорное имущество семье Баталова в апреле 2021 года.

Разбирательства с недвижимостью Алексея Баталова начались в октябре 2019 года. После были задержаны артистка Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин. Дрожжина утверждала, что доверенность на управление имуществом хотели оформить и сам Баталов, и Гитана Леонтенко. Леонтенко уверена, что была введена мошенниками в заблуждение при подписании документов.

Свою вину обвиняемые не признали. Разбирательства по делу продолжаются.

Шоу-бизнес,Михаил Цивин,Мария Баталова,Алексей Баталов,Сергей Лукин,
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