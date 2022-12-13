Ксения Собчак рассказала, что ее раздражает в Израиле

Журналистка Ксения Собчак рассказала, что часто летает в Израиль в командировки. И в беседе с Михаилом Шацем (признан иностранным агентом Министерством юстиции РФ, — прим. WomanHit.ru) звезда сообщила, что ей не нравится в этой стране. «Я замечаю одну вещь, которая меня немножко, скажем так, раздражает, но я с этим борюсь. Здесь как ни приедешь, все время праздники. Такое ощущение, что рабочих дней гораздо меньше, чем отдыха, и все закрыто», — отметила Собчак. Михаил согласился с журналисткой. Также он добавил, что из-за праздников какое-то решение откладывается на несколько дней. По мнению мужчины, большое количество выходных демонстрирует жизнелюбие местных жителей. Напомним, в Сети появилось фото израильского паспорта Ксении. Его наличие подтвердила мать журналистки — сенатор и политический деятель Людмила Нарусова. Сама Собчак не стала комментировать эту новость. Однако ранее, в течение нескольких месяцев, звезда заявляла, что у нее нет гражданства Израиля.