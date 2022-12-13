Харламова обвинили в разврате на глазах у дочери

Российского продюсера и комика Гарика Харламова подозревают в посещении вечеринок в компании эскортниц вместе с восьмилетней дочерью. Об этом пишет 5-tv.ru со ссылкой на блог Антона Суворкина.

Он пишет, что очевидцы замечали Харламова в состоянии алкогольного опьянения в сопровождении эффектно выглядящих женщин и дочери. По их словам, шоумен не оставляет ребенка дома, когда хочет развеяться, а берет с собой.

Издание отмечает, что пользователи сети неоднократно обвиняли Харламова в наплевательском отношении к собственному здоровью и внешности, эти проблемы можно было бы легко исправить с его деньгами. Шоумен игнорирует подобные замечания и явно не испытывает проблем с нехваткой женского внимания, утверждают источники Суворкина.

Недавно Харламова застали в компании дочери и привлекательной спутницы. Источники отметили, что матери девочки Кристины Асмус рядом не наблюдалось, а отец явно был занят. За ребенком в это время следили няни.

«Харламов серьезно пригубляет на глазах своей восьмилетней дочери, мама неизвестно где, а за девочкой смотрит специально обученный персонал. И это люди видят», — подчеркнул Суворкин и добавил, что ребенок не просто сидит дома, пока отец «гуляет», а наблюдает весь процесс лично.