Гарик Мартиросян рассказал, чем занимается после Comedy Club

Мартиросян объяснил свой уход из проекта выгоранием: юморист устал каждую неделю создавать новое шоу. Ему стало легче в продюсерском амплуа.

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Сейчас Мартиросян переехал в Армению и занимается детскими проектами, которые показывают по местному телевидению.

«Это свежее для меня поле деятельности — я никогда не занимался детскими проектами, но я ушел в них с головой», - рассказал юморист.

Гарику отрадно видеть детей, которые приходят на их спектакли и испытывают радость.