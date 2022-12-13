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58 минут назад

Гарик Мартиросян рассказал, чем занимается после Comedy Club

runews24.ru

Мартиросян объяснил свой уход из проекта выгоранием: юморист устал каждую неделю создавать новое шоу. Ему стало легче в продюсерском амплуа.

Гарик Мартиросян рассказал, чем занимается после Comedy Club
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас Мартиросян переехал в Армению и занимается детскими проектами, которые показывают по местному телевидению.

«Это свежее для меня поле деятельности — я никогда не занимался детскими проектами, но я ушел в них с головой», - рассказал юморист.

Гарику отрадно видеть детей, которые приходят на их спектакли и испытывают радость.

Однако Мартиросяна можно будет увидеть и на ТНТ. В скором времени состоится премьера шоу «Конфетка», ведущими которого стали Марина Кравец и Мартиросян.

Шоу-бизнес,Марина Кравец,Гарик Мартиросян,
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