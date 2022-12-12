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42 минуты назад

Гарик Мартиросян раскрыл подробности съемок ремейка «Иронии судьбы»

Мослента

Подробности съемок ремейка фильма «Ирония судьбы» раскрыл актер и телеведущий Гарик Мартиросян в интервью PEOPLETALK. Он подчеркнул, что новый проект телеканала ТНТ можно назвать частичной пародией.

Мартиросян раскрыл подробности съемок ремейка «Иронии судьбы»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наш фильм состоит из пародийных фрагментов на многие любимые нами фильмы и сериалы: "Иван Васильевич меняет профессию", "Карнавальная ночь", "Игра в кальмара", "Один дома", "Бородач". Есть пародия на клип [певицы] Алсу "Зимний сон", которому уже почти 25 лет, и на клип [артистки] Бритни Спирс. Мы собрали все самое любимое и интересное за долгие годы», — рассказал шоумен.

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Мартиросян объяснил, почему в названии фильма «Самоирония судьбы» сделана отсылка к культовой картине [кинорежиссера] Эльдара Рязанова.

«Дело в том, что в нашем названии главное слово — это "самоирония", отдельно существующее в русском языке. Мы именно этим и хотели подчеркнуть наше отношение: мы смеемся над собой, пародируем звезд ТНТ, их отношения — например, прекрасные отношения [комика] Павла Воли и [гимнастки] Ляйсан Утяшевой — и многое другое. Самоирония касается не фильма Рязанова, а нас самих», — отметил артист.

Продюсер назвал "мерзким продуктом" ремейк "Иронии судьбы"

В новой картине Мартиросян повторит образ бизнесмена Шпака из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». В оригинальной картине эту роль исполнил народный артист СССР Владимир Этуш.

«Создатели фильма решили меня загримировать под Шпака, потому что им показалось, что я на него похож, и это может быть классно. К роли я не готовился и на лавры Этуша не претендую — это, опять же, просто пародия на образ любимого мною актера», — подчеркнул телеведущий.

Фильм «Самоирония судьбы» с участием Мартиросяна, певца Филиппа Киркорова, комиков Михаила Галустяна и Павла Воли и других звезд отечественного шоу-бизнеса покажут телезрителям 31 декабря.

Ранее на критику из-за съемок в картине ответила певица Ольга Бузова. Артистка заявила, что считает идею фильма удачной.

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