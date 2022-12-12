Мартиросян раскрыл подробности съемок ремейка «Иронии судьбы»

«Создатели фильма решили меня загримировать под Шпака, потому что им показалось, что я на него похож, и это может быть классно. К роли я не готовился и на лавры Этуша не претендую — это, опять же, просто пародия на образ любимого мною актера», — подчеркнул телеведущий.