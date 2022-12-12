"Чуть инфаркт не случился": Данко о задержании в Молдавии

Певцу Данко стало плохо после задержания в Молдавии

Данко прокомментировал свое состояние после задержания в Молдавии

Российский певец Данко (Александр Фадеев) заявил в интервью «Комсомольской правде», что задержание в Молдавии сильно ударило по его здоровью.

Отмечается, что власти Молдавии не пустили Данко в страну. Он два дня находился в аэропорту, дожидаясь обратного рейса. При этом у него не было паспорта (предположительно, временно изъяли на таможне), еды, воды и денег (карты российских банков в стране не работают).

Жена певца Мария Силуанова пояснила, что он очень сильно перенервничал из-за этой ситуации, у него поднялось давление.

По данным газеты, после неудачного визита в Молдавию певец кружным путем направился в Санкт-Петербург, где у него был запланирован следующий концерт. В северную столицу Александр «добрался истощенный, в очень плохом состоянии».

Данко, в свою очередь, рассказал, что не желает вспоминать про поездку в Кишинев. Он пояснил, что у него «там чуть инфаркт не случился».

По его словам, было непонятно, на какой срок произведено задержание, что будет дальше. Таможенники не давали ответы даже на прямые вопросы. Они не объяснили ни причин задержания, ни возможных последствий.