Mia Boyka потеряла голос перед выходом на сцену в Минске

Певица Mia Boyka на днях приняла участие в белорусском музыкальном шоу "Фактор.BY" в Минске в качестве специального гостя. Об этом сообщает Life.

Фото: Личный архив Mia Boyka Личный архив Mia Boyka

Из-за проблем со связками незадолго до выхода на сцену девушка начала сипеть и терять голос. Врач-фониатр диагностировал у исполнительницы несмыкание голосовых связок из-за слишком большой нагрузки. Специлист помог артистке восстановить голос перед выступлением и выйти на сцену.

Ранее сообщалось, что юмористка Клара Новикова была вынуждена отменить несколько концертов в связи с болезнью.

"Поняла, что не смогу выйти на сцену. Очень кашляю, без голоса совершенно, связки пострадали", — рассказала артистка.