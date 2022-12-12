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49 минут назад

Mia Boyka потеряла голос перед выходом на сцену в Минске

Газета.Ru

Певица Mia Boyka на днях приняла участие в белорусском музыкальном шоу "Фактор.BY" в Минске в качестве специального гостя. Об этом сообщает Life.

Mia Boyka потеряла голос перед выходом на сцену в Минске
Фото: Личный архив Mia BoykaЛичный архив Mia Boyka

Из-за проблем со связками незадолго до выхода на сцену девушка начала сипеть и терять голос. Врач-фониатр диагностировал у исполнительницы несмыкание голосовых связок из-за слишком большой нагрузки. Специлист помог артистке восстановить голос перед выступлением и выйти на сцену.

Ранее сообщалось, что юмористка Клара Новикова была вынуждена отменить несколько концертов в связи с болезнью.

"Поняла, что не смогу выйти на сцену. Очень кашляю, без голоса совершенно, связки пострадали", — рассказала артистка.

По словам Новиковой, врачи не смогли установить точный диагноз.

Шоу-бизнес,Клара Новикова,
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