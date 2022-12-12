Певцу Григорию Лепсу удалось примириться с потерпевшим в драке с его участием. Артист выплатил компенсацию. Об этом пишет «СтарХит».

Сообщается, что Лепс возместил моральный и материальный ущерб пострадавшему в драке.

«Подтверждаю, что достигнуто примирение сторон. Мы подали ходатайство о прекращении уголовного дела», - адвокат потерпевшего Евгений Хейфец.

12 декабря должно было состояться опознание народного артиста по фотографиям, чтобы дальше продолжить расследование уголовного дела, но адвокаты уведомили следствие, что стороны договорились.

Напомним, драка произошла 3 декабря около ресторана на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. К Григорию Лепсу подошел посетитель по имени Дмитрий, вскоре меду ними произошел словесный конфликт. Мужчины вышли на улицу, где устроили драку.