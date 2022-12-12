Певцу Григорию Лепсу удалось примириться с потерпевшим в драке с его участием. Артист выплатил компенсацию. Об этом пишет «СтарХит».
Сообщается, что Лепс возместил моральный и материальный ущерб пострадавшему в драке.
«Подтверждаю, что достигнуто примирение сторон. Мы подали ходатайство о прекращении уголовного дела», - адвокат потерпевшего Евгений Хейфец.
12 декабря должно было состояться опознание народного артиста по фотографиям, чтобы дальше продолжить расследование уголовного дела, но адвокаты уведомили следствие, что стороны договорились.
Напомним, драка произошла 3 декабря около ресторана на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. К Григорию Лепсу подошел посетитель по имени Дмитрий, вскоре меду ними произошел словесный конфликт. Мужчины вышли на улицу, где устроили драку.
Позднее супруга Дмитрия заявила, что беспокоится за здоровье мужа. По ее словам, Дмитрий не мог дышать носом из-за травмы, поэтому им несколько раз пришлось обращаться к врачам.